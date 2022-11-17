Вудкрофт: «Главное, что не получилось — реализация, она нас подвела»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Думаю, что команда хорошо сыграла. Главное, что не получилось — реализация, она нас сегодня подвела, много моментов создавали, но не не смогли забить, что и подарило сопернику уверенность в том, что он еще в игре, хотя, по сути, он не должен был быть в игре. Создавали моменты, контролировали ход игры, но не повезло.

Из каждой игры надо выносить хорошее и плохое. Учтем эту игру и будем готовы показать лучший хоккей в следующем матче.

Где Горбунов и Лалонд? Горбунов получил повреждение, Лалонду дали отдохнуть после длинной серии. Завтра посмотрим, кого поставить в состав на следующий матч», — цитирует тренера сайт КХЛ.