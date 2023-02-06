Генменеджер «Торпедо» Гафуров о Ларионове: «Представьте, что «Детройт» его позовет. Можно ли будет его не отпустить?»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о будущем главного тренера клуба Игоря Ларионова.

— У главного тренера Игоря Ларионова контракт еще на год. Может быть, знаете, были ли предложения ему из топ-клубов на повышенных условиях?

— Круто иметь такую проблему. Это позитивная проблема. Не надо забывать, что мы живем в спортивном мире. И все может поменяться. — сказал Гафуров в эфире «СЭ». — Давайте представим ситуацию, что сейчас «Детройт», который восьмой год не выходит в плей-офф, вдруг позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить? Хороший вопрос, правда?

Мы с Ларионовым обсуждаем, что происходит конкретно в сегодняшний день. Сейчас мы готовимся к матчу с «Адмиралом». Позже детально будем подходить к плей-офф. Фокус — на текущем дне. В спортивном мире все очень быстро и переменчиво.

Ларионов был назначен на пост главного тренера «Торпедо» в мае 2022 года. Под его руководством клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка в 59 встречах.