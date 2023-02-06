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Сегодня, 19:04

Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Кателевского

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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«Ак Барс» продлил контракт с 20-летним нападающим Дмитрием Кателевским.

По информации «СЭ», в следующем сезоне молодой игрок получит 3 млн рублей, в сезоне-2024/25 — 5 млн рублей, в сезоне-2025/26 — 7 млн рублей. При этом первые два сезона его контракт не будет попадать под потолок зарплат.

В этом сезоне на счету форварда 15 матчей и 2 (0+2) очка в регулярном чемпионате.

ХК Ак Барс
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