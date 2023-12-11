Нападающего СКА Алистрова удивила игра Мостового в хоккей

Нападающий СКА Владимир Алистров поделился эмоциями от участия в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который прошел на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Хоккеист выступал за команду дивизиона Боброва, которая заняла третье место.

«Это мероприятие останется в моей памяти надолго. Все было круто организованно. Было очень весело. Все было на высшем уровне, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алистрова. — Большая арена, все супер. Красивая, современная».

Одним из тренеров команды дивизиона Боброва был экс-полузащитник футбольной сборной России Александр Мостовой.

«Он достаточно круто играл. Я не ожидал такого. Никогда не видел, как он играет в хоккей. Немного удивило меня. Мостовой классно играет в хоккей. Сможет ли он стать хоккейным тренером? Думаю, что да», — сказал 22-летний белорус, который стал победителем конкурса на скорость.