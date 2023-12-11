Медведев — о проекте календаря КХЛ: «Майские праздники совпадут с финалом Кубка Гагарина и будет еще больше зрителей»

Председатель правления СКА Александр Медведев высказался о предложении КХЛ продлить сезон до середины мая.

В настоящее время сезон КХЛ завершается до 1 мая.

«Считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, это позволит сделать менее интенсивный календарь. И как раз майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, где будет еще больше зрителей», — приводит слова Медведева ТАСС .

Также Глава совета директоров СКА отметил, что такой календарь не должен стать проблемой для сборной России в случае ее допуска на международные соревнования.

«22 игрока сборной — это еще не повод отменять игры. Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф», — пояснил Медведев.

8 декабря КХЛ предложила руководителям команд рассмотреть проект календаря, при котором регулярный чемпионат проходит с 5 сентября по 15 марта, а плей-офф завершится 15 мая.