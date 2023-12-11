СКА вывел из обращения номер 40, под которым играл Кетов

СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым за команду играл нападающий Евгений Кетов.

11 декабря в Санкт-Петербурге проходит прощальный матч форварда.

«Номер 40 в СКА — это навсегда Кетов. Штандарт с номером легенды поднят под своды Ледового, а номер выведен из обращения», — сообщила пресс-служба СКА.

37-летний Кетов играл в СКА с 2013 по 2023 год, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб. Кетов — абсолютный рекордсмен клуба по количеству игр в чемпионатах России (541), а также двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира в составе сборной России.