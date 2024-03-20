Якупов: «Не знаю, как это повлияет, я сам удивлен отставкой Кравца»
Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангада».
«У Омска есть руководство, им виднее. Хотят изменить ситуацию, принимают меры. Чтобы понимать, надо быть внутри коллектива. Не хочу раздавать советы, знаю многих ребят из «Авангарда» и знаю, что они хотят победить!
Не знаю, как это повлияет, я сам удивлен этой новостью. Что не хватает «Авангарду» в матчах с «Локомотивом»? Знаете, я сейчас хоккей смотрю без каких-либо рассуждений, болений. Когда ты сам не играешь в плей-офф, тебе как-то безразлично становится. Просто смотрю, наблюдаю за матчами с близкими, с друзьями. Не скажу, что я сильно сконцентрирован на игре. Не в моей компетенции это обсуждать. У них есть тренеры, руководство и те, кто находится в раздевалке, лучше всего знают — им виднее», — цитирует Legalbet Якупова.
19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.
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|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
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|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
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|20
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|48
|1/4 финала
|Счет в серии
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СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|20.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|20.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -