Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Крис Саймон умер в возрасте 52 лет

Умер экс-форвард московского «Динамо» и «Витязя» Крис Саймон. 30 января ему исполнилось 52 года, сообщил бывший игрок НХЛ Майк Коммодор в своих социальных сетях.

«Ребята, сегодня грустный день... Крис Саймон определенно был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим хоккеистом. Мы провели много времени вместе во время выступления за «Калгари» в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне. Покойся с миром, Крис», — написал Коммодор в своей соцсети.

Саймон в КХЛ выступал за «Металлург» из Новокузнецка, московское «Динамо» и «Витязь». В лиге он провел 174 игр, в которых набрал 89 (43+46) очков. В 2010 и 2011 годах игрок становился участником Матча звезд КХЛ.

В НХЛ канадец выступал за «Квебек», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».