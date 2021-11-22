Защитник «Адмирала» Андрей Ермаков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

«Начали хорошо, где-то даже атаковали, но потом пропустили гол. В перерыве уделили внимание определенным моментам, перевели игру в зону соперника. Но не забили и пропустили в меньшинстве, хотя разбирали этот момент и я там тоже накосячил. На третий период вышли с задачей выиграть как его, так и весь матч, но получилось забросить только одну шайбу и чуть-чуть не повезло.

Неудачная серия «Адмирала»? Конечно, это неприятно, но не всегда получается выигрывать. Ребята друг друга подбадривают, надо вылезать из этой ямы. Так получилось, что во время перерыва команда осталась в Москве. Я сам присоединился к команде первого ноября, еще во Владивостоке не был. Дома и родные стены помогут», — приводит слова Ермакова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Адмирал» с 17 очками — на последней строчке Востока.