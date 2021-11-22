Защитник «Спартака» Никишин рассказал, что решил вопрос с медицинским допуском на международные матчи

Игрок обороны красно-белых Александр Никишин рассказал о том, как решился вопрос с его допуском до матчей на международном уровне, из-за которых ему пришлось пропустить молодежный чемпионат мира.

— Ваше попадание на Кубок «Карьяла» означает, что в вопросе с медицинским допуском от ИИХФ можно наконец поставить точку?

— Думаю, да. Меня допустили играть на международном уровне. Хотя от меня в этой ситуации ничего не зависело. Постепенно с процессом взросления этот вопрос отпал сам собой.

— То есть сердечную аномалию, которую вам постоянно диагностировали, объяснили чисто возрастными изменениями?

— Там тоже было непонятно. Допуск до хоккея у меня был все это время. Просто на международном уровне все перестраховывались. Сейчас с возрастом все уладилось.

— Что творилось на душе, когда Игорь Ларионов постоянно говорил в интервью, что ему на МЧМ нужен такой защитник, как Никишин, а вам по-прежнему не давали зеленый свет?

- Конечно, была небольшая обида, оттого что не поехал на МЧМ. Мне оставалось только ждать, разрешат мне сыграть или нет. Все эти месяцы жил в надежде, в ожидании чуда. Прошел медосмотр, но в итоге мне сказали, что я не допущен. Конечно, расстроился. Очень сильно хотел попасть в Эдмонтон. К сожалению, не получилось.

— Мир после этого не рухнул?

— Нет, я же продолжил играть в хоккей, так что мир точно не утратил краски жизни.