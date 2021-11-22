Вратарь «Трактора» Вилл: «Ожидали, что «Адмирал» будет упорно играть»

Вратарь «Трактора» Роман Вилл подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1).

«Матч получился сложным, но мы ожидали, что «Адмирал» будет упорно играть. Мы сражались и показали, что можем выигрывать в матчах, где игра идет «нос к носу». Я совершенно не расстроился тому, что упустил «сухарь». Мы выиграли, и сам факт победы для меня важнее. Я выхожу, в первую очередь, чтобы побеждать, а не для того, чтобы играть «на ноль». Неважно будет это счет 2:1 или 5:4, главное — это победа. Я играю без перерыва? Для меня совершенно не тяжело играть все время, мне это нравится. Но я также понимаю, что в команде два голкипера, и Эмилю Гарипову тоже надо выходить на лед. И неважно, кто стоит в воротах, пока мы побеждаем», — приводит слова Вилла официальный сайт КХЛ.

«Трактор» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Адмирал» с 17 очками — на последней строчке Востока.