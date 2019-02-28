"Надо правильно играть весь матч". Немировски объяснил поражение от "Барыса"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Барыса" (4:5 ОТ) заявил, что его команде нужно было действовать правильно всю игру. Клуб из столицы Казахстана отыгрался со счета 0:4.

– Начали игру хорошо: быстрее решения принимали, – приводит слова Немировски официальный сайт "Торпедо". – Но при счете 3:0 начали отходить от игрового задания, что-то придумывать лишнее. Забили при этом четвертый гол. И после этого передали инициативу.

"Барыс" начал быстрее двигаться, а мы за ним не успевали. Это урок, чтобы ребята понимали, что, несмотря на счет, надо правильно играть весь матч. Едем домой, надеюсь, болельщики там готовятся, дадим бой.

Первый матч между этими командами завершился поражением "Торпедо" со счетом 1:4. Третья встреча пройдет 2 марта в Нижнем Новгороде.

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