Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:53

На матче московского «Динамо» против «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0. Во время встречи болельщики команд устроили массовую драку.

В потасовке активнее всего участвовало около пяти фанатов, в ходе инцидента также были затронуты другие люди.

Драку старались унять стюарды матча. Другие болельщики также пытались разнять участников потасовки, но лишь усугубили положение, упав на рядом сидящих людей.

«Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.

ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
4
4
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агентство Winners с 2,5 миллиарда рублей в год — крупнейшее по суммарной зарплате клиентов в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
2 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
1 - 2
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
7.03 12:30
Адмирал – Сал. Юлаев
 - : -
7.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.03 19:30
Динамо Мн – СКА
 - : -
7.03 19:30
Витязь – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости