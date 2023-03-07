На матче московского «Динамо» против «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков
«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0. Во время встречи болельщики команд устроили массовую драку.
В потасовке активнее всего участвовало около пяти фанатов, в ходе инцидента также были затронуты другие люди.
Драку старались унять стюарды матча. Другие болельщики также пытались разнять участников потасовки, но лишь усугубили положение, упав на рядом сидящих людей.
«Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
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|7.03
|12:30
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Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
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