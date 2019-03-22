"Мы боролись до конца и заслужили победу". Хартли - о победе над "Барысом"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над "Барысом" в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ (5:3) заявил, что результат является заслуженным. "Ястребы" выиграли серию со счетом 4-1.

- Хочу поздравить "Барыс" с великолепным сезоном, - приводит слова Хартли официальный сайт клуба из столицы Казахстана. - Это была непростая серия для обеих команд, были травмы. Если говорить о сегодняшней игре, то для нас был непростой момент, когда мы пропустили второй гол. Но я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они очень быстро смогли вернуться в игру. Два гола в равных составах забили, еще два гола в большинстве. И это был поворотный момент в матче. После этого никто не выключился, все боролись до конца, поэтому и заслужили победу.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам "Барыса" и "Авангарда", которые приехали из Омска поддержать нас. Здесь отличный стадион, отличная атмосфера. Спасибо большое всем.

Напомним, "Авангард" вышел в финал Восточной конференции во второй раз в истории.

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