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«Автомобилист» подписал контракт с бывшим форвардом «Сибири» Романцевым

10:58
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«Автомобилист» объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Сибири» Данилом Романцевым.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне Романцев провел 59 матчей за «Сибирь» и набрал 21 (10+11) очко, установив личный рекорд результативности.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6325/

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