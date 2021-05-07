«Автомобилист» подписал контракт с бывшим форвардом «Сибири» Романцевым
10:58
«Автомобилист» объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Сибири» Данилом Романцевым.
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.
??"Автомобилист" заключил односторонний контракт с российским универсальным (центральным и крайним) нападающим Данилом Романцевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом, который ранее выступал в составе «Сибири», рассчитано на 2 года. https://t.co/Tf7jFiMBA3 pic.twitter.com/b3pU6wyX6f— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 7, 2021
В минувшем сезоне Романцев провел 59 матчей за «Сибирь» и набрал 21 (10+11) очко, установив личный рекорд результативности.
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