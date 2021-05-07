«Автомобилист» подписал контракт с бывшим форвардом «Сибири» Романцевым

??"Автомобилист" заключил односторонний контракт с российским универсальным (центральным и крайним) нападающим Данилом Романцевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом, который ранее выступал в составе «Сибири», рассчитано на 2 года. https://t.co/Tf7jFiMBA3 pic.twitter.com/b3pU6wyX6f