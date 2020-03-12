Мозякин останется в «Металлурге» в качестве игрока. Ему будет 39 лет
10:54
Нападающий Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге», об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Уточняется, что в настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ.
??Трансферная новость! Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге».— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) March 12, 2020
В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ. pic.twitter.com/L6Fg9PYY6D