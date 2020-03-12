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Мозякин останется в «Металлурге» в качестве игрока. Ему будет 39 лет

10:54
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Нападающий Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге», об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Уточняется, что в настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ.

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