Моуринью с игроками "Авангарда". Фото

Официальный Твиттер "Авангарда" опубликовал очередные фотографии с португальским футбольным специалистом Жозе Моуринью на арене в Балашихе, где пройдет встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Напомним, что Моуринью стал специальным приглашенным гостем, который проведет стартовое вбрасывание в матче "Авангард" – СКА.

"Авангард" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Моуринью в настоящее время находится без клуба – он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

Все о КХЛ – здесь