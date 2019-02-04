Моуринью с игроками "Авангарда". Фото

Официальный Твиттер "Авангарда" опубликовал очередные фотографии с португальским футбольным специалистом Жозе Моуринью на арене в Балашихе, где пройдет встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Напомним, что Моуринью стал специальным приглашенным гостем, который проведет стартовое вбрасывание в матче "Авангард" – СКА.
"Авангард" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Моуринью в настоящее время находится без клуба – он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.
И ещё немного фотографий #SpecialOne на "Арене Балашиха" 📷 #МощныйМатч https://t.co/52PPIFYrRk pic.twitter.com/PeSoLwa9Zc– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
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