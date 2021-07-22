Начался монтаж крыши «Арены Омск»
15:46
Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что стартовал монтаж крыши «Арены Омск»
Смонтирована первая металлическая конструкция кровли Арены. Всего будет установлено 14 металлических ферм разного размера с учетом арочной формы кровли Арены.
Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября. В минувшем сезоне омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-2).
Дополнительная информация:
https://omsk-arena.ru/index.php/nachalsya-montazh-kryshi-areny-omsk/
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