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Начался монтаж крыши «Арены Омск»

15:46
Начался монтаж крыши «Арены Омск». Фото Сайт ХК "Авангард"
Начался монтаж крыши «Арены Омск». Фото Сайт ХК &quot;Авангард&quot;
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Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что стартовал монтаж крыши «Арены Омск»

Смонтирована первая металлическая конструкция кровли Арены. Всего будет установлено 14 металлических ферм разного размера с учетом арочной формы кровли Арены.

Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября. В минувшем сезоне омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-2).

Дополнительная информация:

https://omsk-arena.ru/index.php/nachalsya-montazh-kryshi-areny-omsk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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