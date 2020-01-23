Московское «Динамо» обыграло «Витязь» прервав серию из трех поражений

Московское «Динамо» победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Бело-голубые прервали серию из трех поражений подряд. В таблице Западной конференции команда занимает третье место, «Витязь» идет седьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Шипачев — 16 (бол., Алексеев, Хиетанен), 24:15 — 1:0. Хауден — 10 (Шинкевич, Ларичев), 42:00 — 1:1. Чайковски — 8, 56:23 — 2:1. Индрашис — 5 (п.в., Шипачев), 59:35 — 3:1.

Вратари: Бочаров — Сапрыкин (58:40 — 59:35).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 33 (13+11+9) — 41 (18+13+10).

Судьи: Гашилов, Гусев.

23 января. Москва. «ВТБ Арена».