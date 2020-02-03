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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»

21:59
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Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата обыграло «Локомотив» со счетом 3:1.

Москвичи с 75 очками расположились на третьем месте в Западной конференции, ярославцы с 64 очками — на шестой строчке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Ильенко), 5:01 — 0:1. Яшкин — 27 (Хиетанен, Шипачев), 16:58 — 1:1. Шипачев — 17 (Яшкин, Хиетанен), 28:37 — 2:1. Брюквин — 4 (бол., Григорьев, Зайцев), 49:23 — 3:1.
Вратари: Бочаров — Коновалов (58:00 — 59:59).
Штраф: 0 — 12.
Броски: 32 (7+12+13) — 33 (12+9+12).
Судьи: Ансонс, Гусев.
3 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

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