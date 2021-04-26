Зарплата Галиева в «Динамо» будет не меньше, чем в «Ак Барсе»

По информации «СЭ», нападающий Станислав Галиев подпишет контракт с московским «Динамо». Его зарплата будет как минимум не меньше, чем в «Ак Барсе», где он в сезоне-2020/21 зарабатывал 55 млн рублей в год.

В этом сезоне 29-летний Галиев провел в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 15 матчах.

(Михаил Зислис)

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