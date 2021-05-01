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MVP чемпионата Швеции подписал контракт с «Торпедо»

17:02
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Лучший бомбардир и самый ценный игрок Чемпионата Швеции Марек Хривик пополнил состав хоккейного клуба «Торпедо», сообщает сайт команды 1 мая.

За два года в «Лександе» 29-летний Хривик заработал 83 (26+57) очка в 94 матчах. Причем по итогам последнего чемпионата он стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всей шведской лиги.

Также новичками команды стали защитники Павел Турбин и Егор Харченко и нападающий Егор Бабенко. На просмотр в команду приехали защитник Александ Микулович и вратарь Алексей Мурыгин.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/

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