MVP чемпионата Швеции подписал контракт с «Торпедо»

Лучший бомбардир и самый ценный игрок Чемпионата Швеции Марек Хривик пополнил состав хоккейного клуба «Торпедо», сообщает сайт команды 1 мая.

За два года в «Лександе» 29-летний Хривик заработал 83 (26+57) очка в 94 матчах. Причем по итогам последнего чемпионата он стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всей шведской лиги.

Также новичками команды стали защитники Павел Турбин и Егор Харченко и нападающий Егор Бабенко. На просмотр в команду приехали защитник Александ Микулович и вратарь Алексей Мурыгин.