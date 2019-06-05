Московские "Динамо" и "Спартак" договорились о товарищеском матче... в Твиттере

Московские "Динамо" и "Спартак" 18 августа проведут товарищеский матч. Игра должна состояться на льду красно-белых и начнется в 13.00 по московскому времени.

Примечательно, что стороны объявили о проведении игры в Твиттере в качестве диалога.

"Спартак": "Динамо", какие планы на август?

"Динамо": Неожиданное начало среды. Планы банальные. Бор, Нижний, Москва, "Мегаспорт". Есть предложения?

"Спартак": 18 числа не заняты? Товарняк сгоняем?

"Динамо": У нас? У вас? Во сколько?

"Спартак": Давай у нас.

"Динамо": По времени что? 13.00 или 17.00?

"Спартак": Ближе к делу решим, но нам бы лучше в час.

"Динамо": Забились.