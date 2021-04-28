Момент вручения Кубка Гагарина капитанам «Авангарда» Емелину и Ковальчуку

«Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Автором победной шайбы стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский.

Команда Боба Хартли выиграла серию и впервые в истории одержала победу в Кубке Гагарина. Во время церемонии награждения капитаны «Авангарда» Алексей Емелин и Илья Ковальчук подняли трофей над головой.

35-летний Емелин стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Защитник не участвовал в финальной серии из-за острой печеночной недостаточности. 38-летний Ковальчук также в третий раз выиграл трофей.