Минское «Динамо» вырвало победу у «Северстали», уступая 0:2

«Динамо» из Минска победило «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2. Череповецкий клуб повел в начале второго периода 2:0, но белорусская команда забросила три шайбы подряд.

В таблице Западной конференции «Динамо» поднялось с последнего места на предпоследнее, а «Северсталь» идет строчкой выше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Капустин — 6, 4:34 — 1:0. Трубачев — 4 (Сизов, Якимов), 23:55 — 2:0. Принс — 7, 24:36 — 2:1. Стефанович — 2 (Ковыршин), 42:02 — 2:2. Граньяни — 7 (бол., Спунер), 49:00 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский (59:15) — Тэйлор.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (4+11+12) — 25 (12+3+10).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

3 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».