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Минское «Динамо» расторгло контракт с Морроу

18:29
Джо Морроу. Фото ХК «Динамо» Мн
Джо Морроу. Фото ХК «Динамо» Мн
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Пресс-служба минского «Динамо» сообщает, что контракт с защитником Джо Морроу расторгнут по соглашению сторон.

«Клуб благодарит игрока за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Динамо».

В 22 матчах 27-летний канадец отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8». Морроу выступал за минскую команду с декабря 2019-го.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-morrou-rastorgnut/

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