Минское «Динамо» расторгло контракт с Морроу

Пресс-служба минского «Динамо» сообщает, что контракт с защитником Джо Морроу расторгнут по соглашению сторон.

«Клуб благодарит игрока за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Динамо».

В 22 матчах 27-летний канадец отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8». Морроу выступал за минскую команду с декабря 2019-го.