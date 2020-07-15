Минское «Динамо» расторгло контракт с Морроу
18:29
Пресс-служба минского «Динамо» сообщает, что контракт с защитником Джо Морроу расторгнут по соглашению сторон.
«Клуб благодарит игрока за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Динамо».
В 22 матчах 27-летний канадец отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8». Морроу выступал за минскую команду с декабря 2019-го.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-morrou-rastorgnut/
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