Защитник Шемич подписал контракт с «Куньлунем»

«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании контракта с защитником Томасом Шемичем. Соглашение рассчитано до конца сезона.

27-летний канадец в прошлом сезоне играл в Швеции за «Мальме». В 49 матчах он набрал 14 (3+11) очков.