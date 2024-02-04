Миллер сравнил Сочи с Майами

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер после победы над челябинским «Трактором» (4:1) рассказал, какой российский город ему запомнился в России.

«Я чувствую, что здесь очень быстрый хоккей. По сравнению со Словакией это серьезный прыжок. Я здесь провел чуть более 20 игр, но не стал бы сравнивать с Северной Америкой. Это другой стиль. Все города в России, в которых я был, реально хороши. Пока что мое любимое место это Сочи. Но и остальные города прекрасны. Сочи — это российский Майами», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миллер провел за казанский клуб 22 матча, в которых набрал 9 (2+7) очков. Американец перешел в КХЛ по ходу сезона из словацкого «Микулаша».