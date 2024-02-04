Карякин объяснил причины успешного выступления СКА в сезоне КХЛ

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что СКА сумел выйти в лидеры Западной конференции КХЛ в том числе благодаря хорошему управлению игры команды.

«Это грамотное управление командой, сильный тренер, который вникает во все проблемы, сложности и из слабых сторон делает сильные. Вижу, что была проведена большая работа, и если сравнивать с тем, что было год-полгода назад, это две разные команды. Позитивные изменения налицо», — приводит слова Карякина ТАСС.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 81 очко в 58 матчах.