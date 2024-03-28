Михайлов о расторжении контракта Федотова с ЦСКА: «Он хотел играть в НХЛ, насильно мил не будешь»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с вратарем Иваном Федотовым.

«Как я понимаю, он год мог отыграть в ЦСКА, а потом сделать выбор. Но конкретно скажет только президент. Если руководство ЦСКА решило расторгнуть контракт, значит так и будет. Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Он хотел там играть. Насильно мил не будешь. Надо смотреть проще на такие вещи. Если он уедет — развитие российского хоккея не остановится», — сказал Михайлов «СЭ».

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей за ЦСКА, отразив 91,4 процента бросков и 4 раза сыграв на ноль.