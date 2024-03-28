Быков сомневается, что отношения между ФХР и ИИХФ улучшатся после расторжения контракта Федотова с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА расторгнуть контракт с вратарем команды Иваном Федотовым.

«Я уважаю тренерский штаб с его главным тренером Сергеем Федоровым и полностью доверяю принятым решениям. Люди со стороны не имеют внутренней информации. Это прерогатива клуба — принимать такого рода решения. Улучшатся ли отношения ФХР с ИИХФ после расторжения контракта? Сомневаюсь», — сказал Быков «СЭ».

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего был отправлен на прохождение военной службы. Перед сезоном-2023/24 вратарь вернулся в ЦСКА.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.