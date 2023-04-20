Михайлов отметил надежность линий ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов заявил, что хоккеисты ЦСКА во всех линиях сыграли надежно и терпеливо во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса» (3:0).

«Мне понравилось, что хоккеисты ЦСКА перестали делать грубые ошибки в обороне, хорошо катались все, кто находился на поле. Хорошо боролись и не дрогнули, когда противник начинал играть на грани фола. Конечно, стали забивать нападающие, пришел успех. Если в первой игре после третьей шайбы инициативой владели хоккеисты «Ак Барса», то во второй игре с начала матча инициативу потихоньку захватывали армейские хоккеисты, заслуженно победили. Во всех линиях сыграли надежно, терпеливо, самое главное, терпели, когда шло силовое единоборство», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.