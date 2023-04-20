Американец Менелл продлил контракт с московским «Динамо»

Защитник Бреннан Менелл подписал новый контракт с московским «Динамо». Соглашение игрока рассчитано до сезона-2025/26.

Состав московского «Динамо» американец пополнил по ходу чемпионата в прошлом сезоне и за 50 игр набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

Ранее Менелл также выступал за минское «Динамо».