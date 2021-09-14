Михайлис — о победе над ЦСКА: «Прорвало у нас в большинстве, сработало»
14 сентября 2021, 23:35
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
«Всей команде спасибо за эту победу. Огромный объем работы проделали, хорошее движение, скорость, много борьбы. Самое главное, что прорвало у нас в большинстве, сработало. Было огромное желание победить», — приводит слова тренера сайт «Барыса».
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-cska-barys-press-konferenciya-trenerov-video/
Читайте также
3
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю