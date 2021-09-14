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Михайлис — о победе над ЦСКА: «Прорвало у нас в большинстве, сработало»

14 сентября 2021, 23:35
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

«Всей команде спасибо за эту победу. Огромный объем работы проделали, хорошее движение, скорость, много борьбы. Самое главное, что прорвало у нас в большинстве, сработало. Было огромное желание победить», — приводит слова тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-cska-barys-press-konferenciya-trenerov-video/

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Иван Шитик все материалы автора

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