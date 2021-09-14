Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

«Всей команде спасибо за эту победу. Огромный объем работы проделали, хорошее движение, скорость, много борьбы. Самое главное, что прорвало у нас в большинстве, сработало. Было огромное желание победить», — приводит слова тренера сайт «Барыса».