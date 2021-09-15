Вратарь «Ак Барса» Билялов отреагировал на свое возвращение на лед после травмы

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 Б) и рассказал о своем возвращении на лед.

– Вы провели первый матч за долгое время. Какие впечатления?

– Да, не играл 4,5 месяца. Конечно, были переживания, ведь сейчас тяжелый период, и не хотелось подвести команду. Было тяжелое начало матча: пропустили, к сожалению, но потихоньку отобрали инициативу. Третий период проходил при нашем давлении. Нашли свою игру, стали цепляться за шайбу. Получилось немного сумбурно, нервозно, но побеждать в таких матчах, где мы выгрызваем победу на характере, нам сейчас полезнее. Пока тяжело даются игры, но главное — побеждать в них. Хотелось помочь команде, обязательно выиграть свою первую игру. И команда помогла. Не без ошибок, но довели матч до победы.

– Насколько тяжело без полноценной предсезонки входить в регулярку?

– Надо было психологически подготовиться. Я столько лет в хоккее, в воротах, что надо было просто справиться с давлением. Психологически был готов к матчу, вышел на лед уверенным в себе.

– Сегодня команда выстояла в формате «3 на 5» в первом периоде, потом «3 на 4» в овертайме. Что было тяжелее?

– И то, и то было тяжело. Но «3 на 4» в овертайме было тяжелее играть – там «Сочи» увереннее разыгрывал комбинации, чаще шайба проходила, они больше бросали. В первом периоде ребята очень сильно помогли: ложились под шайбы, прерывали передачи. В овертайме надо было отплатить надежностью за их самоотверженность.

– Вспомните свою речь в раздевалке. Что она значила?

– Вспомнил о втором голе. Надо посмотреть, разобраться, может, я где-то ошибся. Разберемся и решим, что в такой ситуации надо было делать мне и команде, — цитирует Билялова официальный сайт клуба.