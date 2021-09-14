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Сергей Федоров — о поражении от «Барыса»: «Большую часть времени на льду наша команда провела в плюс»

14 сентября 2021, 23:32
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров попытался объяснить поражение от «Барыса» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня, я считаю, команда сыграла там, где была возможность играть «пять на пять», в неплохой хоккей. Удаления немного подвели нас, не знаю, какие хорошие, какие плохие — но они были, и подпортили всю игру. Я благодарен ребятам, потому что мы играли по установке все 60 минут. И считаю, что большую часть времени на льду наша команда провела в плюс», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/14/489238.html

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