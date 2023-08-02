Кравец: «Буше прилетит в Сочи 3 августа. По поводу Найта — спросите генменеджера»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о том, когда форварды Корбэн Найт и Рид Буше присоединятся к клубу.

«Мы приедем в Сочи в хорошем составе. Все ребята, которые есть, будут играть. Буше прилетит в Сочи 3 августа. По поводу приезда Найта — лучше вопрос задайте генменеджеру», — сказал Кравец.

Предсезонный турнир Лига ставок Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.