Кравец: «Буше прилетит в Сочи 3 августа. По поводу Найта — спросите генменеджера»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о том, когда форварды Корбэн Найт и Рид Буше присоединятся к клубу.
«Мы приедем в Сочи в хорошем составе. Все ребята, которые есть, будут играть. Буше прилетит в Сочи 3 августа. По поводу приезда Найта — лучше вопрос задайте генменеджеру», — сказал Кравец.
Предсезонный турнир Лига ставок Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.
Положение команд
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|0
|0
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|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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