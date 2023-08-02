Ротенберг — о задачах СКА на сезон: «Побеждать и радовать болельщиков»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал участие команды в предсезонном турнире Sochi Hockey Open-2023 и прокомментировал ожидания от ближайшего чемпионата КХЛ.
- Мы очень рады быть здесь в Сочи, — сказал Ротенберг. - Это наше олимпийское наследие, прекрасная инфраструктура. Для нас это лучшая подготовка к сезону. Лучшая тренировка — это игры. Там мы увидим, как наши ребята подготовлены. С каждым годом видим больше ажиотажа вокруг турнира. Люди больше и больше говорят о нем. Это значит, что хоккей развивается.
— Какие ваши ожидания от сезона КХЛ?
— У нас одна задача — побеждать. Побеждать и радовать болельщиков. Продвигать хоккей, радовать им, чтобы как можно больше мальчишек приходили на хоккей.
Sochi Hockey Open-2023 стартует 3 августа. В турнире примут участие «Сочи», СКА, «Адмирал», «Авангард» и сборная России.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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