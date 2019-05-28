Метсола признан лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ

Вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола признан лучшим голкипером прошедшего сезона КХЛ.
В минувшем сезоне 30-летний финский вратарь провел 65 матчей за "Салават", в которых пропустил 123 шайбы.
Клуб из Уфы дошел до финала Восточной конференции КХЛ, в котором уступил "Авангарду" с общим счетом 2-4.
Церемония вручения личных наград по итогам сезона-2018/19 проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.
Любимец Уфы, который влюбил в себя болельщиков других команд КХЛ. Юха Метсола – лучший вратарь КХЛ сезона 2018/2019! #KHLAwards pic.twitter.com/ar4QMtM1GH— КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.
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