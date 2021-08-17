«Металлург» заключил полноценный контракт с Ярославом Хабаровым
16:40
«Металлург» заключил полноценный контракт на один год с защитником Ярославом Хабаровым, информирует пресс-служба КХЛ.
Ранее хоккеист находился в команде из Магнитогорска на просмотре.
32-летний Хабаров уже выступал за «Магнитку» с 2008 по 2017 год. Минувший сезон он провел в «Сибири», набрав 3 (2+1) очка в 31 матче при показателе «-5».
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