«Металлург» заключил полноценный контракт с Ярославом Хабаровым

«Металлург» заключил полноценный контракт на один год с защитником Ярославом Хабаровым, информирует пресс-служба КХЛ.

Ранее хоккеист находился в команде из Магнитогорска на просмотре.

32-летний Хабаров уже выступал за «Магнитку» с 2008 по 2017 год. Минувший сезон он провел в «Сибири», набрав 3 (2+1) очка в 31 матче при показателе «-5».