Бывший форвард «Спартака» Павел Медведев перешел в «Донбасс»

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 29-летним нападающий Павлом Медведевым. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне игрок провел семь матчей в КХЛ в составе «Спартака» и забросил одну шайбу. Также в его активе 20 (13+7) очков в 34 поединках регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Химика».