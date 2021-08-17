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Бывший форвард «Спартака» Павел Медведев перешел в «Донбасс»

16:53
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Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 29-летним нападающий Павлом Медведевым. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне игрок провел семь матчей в КХЛ в составе «Спартака» и забросил одну шайбу. Также в его активе 20 (13+7) очков в 34 поединках регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Химика».

Дополнительная информация:

https://hcdonbass.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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