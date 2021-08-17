Маттиас Теденбю стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим Маттиасом Теденбю, сообщает сайт клуба.

Предыдущий сезон Теденбю играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ 31-летний игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке.

На драфте НХЛ в 2008 году швед выбран в первом раунде под общим номером 24 клубом «Нью-Джерси». Всего в НХЛ провел 120 матчей, в которых набрал 30 (10+20) очков.