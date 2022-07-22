«Металлург» заключил двусторонние контракты с пятью хоккеистами

Защитник Вадим Антипин и нападающие Юрий Платонов, Никита Рожков, Данил Зиновьев и Алексей Фурса находятся в системе «Металлурга» на двусторонних контрактах.

Как сообщает официальный сайт магнитогорского клуба, с каждым из них заключены соглашения сроком на один год.

Все пятеро хоккеистов отправятся с командой на сбор в Минск, после чего тренерский штаб примет решение об их дальнейшей карьере.