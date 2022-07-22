«Барыс» заключил пробный контракт с Фаткуллиным

Защитник Тимур Фаткуллин подписал пробный контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 25-летним россиянином рассчитан до 31 августа 2022 года.

Последний раз Фаткуллин выступал в КХЛ в сезоне-2018/19 за «Нефтехимик». Также в КХЛ защитник играл за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» и «Торпедо».