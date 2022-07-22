Латвийская хоккейная федерация отклонила переход вратаря Калниньша в «Амур»

Латвийская хоккейная федерация (LHF) отклонила переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур», сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на сайт организации.

Заявка на переход 30-летнего латвийца в трансферную систему Международной федерации хоккея (ИИХФ) поступила в LHF на этой неделе. После этого LHF заблокировала сделку.

В апреле сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается участвовать в турнирах, проводимых в России и Белоруссии.

В июле генеральный секретарь LHF Робертс Плужейс заявил, что вратарю из-за подписания контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) откажут в дальнейшем вызове в состав национальной команды.

Калниньш в составе сборной Латвии принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В КХЛ он играл за рижское «Динамо» и «Йокерит».