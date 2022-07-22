Латвийская хоккейная федерация отклонила переход вратаря Калниньша в «Амур»
Латвийская хоккейная федерация (LHF) отклонила переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур», сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на сайт организации.
Заявка на переход 30-летнего латвийца в трансферную систему Международной федерации хоккея (ИИХФ) поступила в LHF на этой неделе. После этого LHF заблокировала сделку.
В апреле сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается участвовать в турнирах, проводимых в России и Белоруссии.
В июле генеральный секретарь LHF Робертс Плужейс заявил, что вратарю из-за подписания контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) откажут в дальнейшем вызове в состав национальной команды.
Калниньш в составе сборной Латвии принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В КХЛ он играл за рижское «Динамо» и «Йокерит».
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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