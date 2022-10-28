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Сегодня, 18:46

«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Авангарда»

Алина Савинова
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«Адмирал» на выезде в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победную шайбу у «Адмирала» забросил Александр Горшков.

Клуб из Владивостока поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции (25 очков). Команда из Омска расположилась на 8-й позиции (21 очко).

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Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Горшков — 5, 63:50 — 0:1.

Нереализованный буллит: Толчинский (Авангард), 62:53 (Вратарь).

Вратари: Демченко — Серебряков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (10+16+17+2) — 15 (5+5+3+2).

Судьи: Гофман, Сергеев.

28 октября. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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