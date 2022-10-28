«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Авангарда»
«Адмирал» на выезде в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победную шайбу у «Адмирала» забросил Александр Горшков.
Клуб из Владивостока поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции (25 очков). Команда из Омска расположилась на 8-й позиции (21 очко).
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«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Горшков — 5, 63:50 — 0:1.
Нереализованный буллит: Толчинский (Авангард), 62:53 (Вратарь).
Вратари: Демченко — Серебряков.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 45 (10+16+17+2) — 15 (5+5+3+2).
Судьи: Гофман, Сергеев.
28 октября. Омск. G-Drive Арена.
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2.11
|28.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|0 : 1 ОТ
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|- : -
|28.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|28.10
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
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