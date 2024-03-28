«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел вперед в серии
«Металлург» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:3.
В составе магнитогорцев дубль оформил Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У москвичей голы на счету Михаила Мальцева, Германа Рубцова и Павла Порядина.
На 20-й минуте вратарь «Спартака» Андрей Кареев сменил Дмитрия Николаева после трех пропущенных шайб.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17:00 мск.
КХЛ
1/4 финала
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Голы: Юров — 2 (Петунин, Маклюков), 7:08 — 1:0. Зернов — 3 (Канцеров), 11:36 — 2:0. Юров — 3 (Петунин, Михайлис), 19:08 — 3:0. Вовченко — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 34:45 — 4:0. Мальцев — 2 (мен., Рукавишников), 37:36 — 4:1. Рубцов — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 48:26 — 4:2. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 51:12 — 4:3. Коробкин — 2 (Пресс, Джонсон), 54:58 — 5:3.
Вратари: Набоков — Николаев (Кареев, 19:08, 59:02).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 28 (9+7+12) — 40 (9+19+12).
Судьи: Бирин, Наумов.
28 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
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|68
|25
|43
|56
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|68
|23
|45
|53
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|68
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|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|2 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|5 : 3
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -