«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел вперед в серии

«Металлург» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:3.

В составе магнитогорцев дубль оформил Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У москвичей голы на счету Михаила Мальцева, Германа Рубцова и Павла Порядина.

На 20-й минуте вратарь «Спартака» Андрей Кареев сменил Дмитрия Николаева после трех пропущенных шайб.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17:00 мск.

КХЛ

1/4 финала

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Голы: Юров — 2 (Петунин, Маклюков), 7:08 — 1:0. Зернов — 3 (Канцеров), 11:36 — 2:0. Юров — 3 (Петунин, Михайлис), 19:08 — 3:0. Вовченко — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 34:45 — 4:0. Мальцев — 2 (мен., Рукавишников), 37:36 — 4:1. Рубцов — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 48:26 — 4:2. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 51:12 — 4:3. Коробкин — 2 (Пресс, Джонсон), 54:58 — 5:3.

Вратари: Набоков — Николаев (Кареев, 19:08, 59:02).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 28 (9+7+12) — 40 (9+19+12).

Судьи: Бирин, Наумов.

28 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.