«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» победил «Салават Юлаев» (3:2).

В составе победителей отличились Артем Земченок, Николай Прохоркин и Филип Хольм. У гостей забивали Маркус Гранлунд и Александр Алексеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Земченок — 3, 6:10 — 1:0. Прохоркин — 9 (Плотников, Чибисов), 13:15 — 2:0. Гранлунд — 21 (Панин), 17:52 — 2:1. Алексеев — 6 (бол., Кугрышев, Амиров), 23:51 — 2:2. Хольм — 1 (Дронов, Мозякин), 55:45 — 3:2.

Вратари: Олкинуора — Метсола (58:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (10+10+12) — 30 (7+12+11).

Судьи: Беляев, Одиньш.

16 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».