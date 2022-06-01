«Металлург» подписал новый контракт с нападающим Филиппом Майе

«Металлург» подписал новый контракт с нападающим Филиппом Майе.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23.

29-летний игрок перешел в «Металлург» в межсезонье 2021 года. В регулярном чемпионате нападающий сыграл 47 матчей и заработал 39 (15+24) очков при показателе полезности «+14».

В плей-офф КХЛ Майе принял участие в 23 играх и отметился 21 (8+13) набранным баллом при показателе полезности «+6». Нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам розыгрыша Кубка Гагарина, а также вошел в топ-5 снайперов плей-офф-2021/22.