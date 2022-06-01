Стала известна зарплата нападающего «Локомотива» Каюмова по новому контракту

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в это межсезонье подписал новый контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», его зарплата составит 40 млн рублей за год.

24-летний хоккеист дебютировав в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2016/17. На счету нападающего 103 (50+53) очка в 266 матчах за команду.

В прошедшем сезоне Каюмов провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 встречи и набрал 19 (10+9) очков.